Ürdün, eylül ayında 2 İsrailliyi öldüren vatandaşının naaşını teslim aldı

Ürdün, 18 Eylül'de Kral Hüseyin Köprüsü'nde gerçekleşen silahlı saldırının ardından İsrail polisi tarafından öldürülen Abdulmuttalib el-Kaysi'nin naaşını teslim aldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, naaşın aileye toprağa verilmek üzere teslim edildiğini açıkladı.

Ürdün, Kral Hüseyin Köprüsü'nde 18 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra İsrail polisi tarafından öldürülen Ürdün vatandaşı Abdulmuttalib el-Kaysi'nin naaşını teslim aldığını duyurdu.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad el-Mecali'nin konuya dair açıklaması yer aldı.

Mecali, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak Kaysi'nin naaşının ülkeye getirilmesini sağladıklarını aktardı.

Naaşın Kral Hüseyin Köprüsü'nden teslim alındığını söyleyen Mecali, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Abdulmuttalib el-Kaysi, 18 Eylül 2025'te, Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan bir tırı kullanırken Ürdün'deki Kral Hüseyin Köprüsü'nde İsraillilere ateş açmıştı.

Saldırıda iki İsrailli ölmüş, Kaysi ise olay yerindeki İsrail polisi tarafından vurularak öldürülmüştü.

İsrail, o tarihten bu yana Kaysi'nin naaşını teslim etmemişti.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
