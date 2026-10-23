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Ürdün Karak'ta kilisede cenaze törenine düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, 34 yaralandı

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Ürdün Karak'ta kilisede cenaze törenine düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, 34 yaralandı Haber Videosunu İzle
Ürdün Karak'ta kilisede cenaze törenine düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, 34 yaralandı
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Ürdün'ün Karak vilayetine bağlı Hamud köyündeki Rum Ortodoks kilisesinde cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri kaçan saldırganları ararken Kral II. Abdullah eyleme en ağır cezaların verileceğini açıkladı.

(ANKARA)- Ürdün'ün Karak vilayetine bağlı Hamud köyündeki bir kilisede cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Ürdün'ün Karak vilayetine bağlı Hamud köyündeki Rum Ortodoks kilisesinde, cenaze törenine katılanlara silahlı saldırı düzenlendi.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı. Yaralılardan 27'sinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

BBC'nin aktardığına göre, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların otomobille olay yerine geldiği, cenazeye katılanlara ateş açtıktan sonra kaçtığı belirtildi. Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, olayı "menfur saldırı" olarak nitelendirdi.

SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye, saldırganları "aşırılık yanlıları" olarak tanımladı. Feraye, saldırganların bilinen herhangi bir örgütle bağlantısının bulunup bulunmadığını belirlemek için henüz erken olduğunu söyledi. Güvenlik güçlerinin saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü, saldırıyı henüz üstlenen olmadığı bildirildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise üç silahlı kişinin kiliseye doğru ilerlediği görülüyor. Görüntülerde, iki kişinin kilise yerleşkesinin araç girişi olduğu değerlendirilen bölüme yöneldiği, kısa süreliğine geri çekildikten sonra üçüncü kişiyle birlikte döndüğü yer alıyor.

KRAL II. ABDULLAH'TAN BİRLİK MESAJI

Ürdün Kralı II. Abdullah, X hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Kral Abdullah, "Karak'ı hedef alan terör eylemine en ağır cezalarla karşılık vereceğiz" dedi.

Kral Abdullah, "İhanet kurşunlarının Ürdünlülerin saflarını bölebileceğini düşünen herkes, kararlılığımız ve birliğimiz karşısında bu çabasında başarısız olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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