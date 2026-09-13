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İstanbul Havalimanı'nda uçağın lastiği patladı: 123 yolcu tahliye edildi

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Ürdün merkezli hava yolu şirketi Fly Jordan'a ait yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patlaması nedeniyle taksi yolunda kaldı.

Ürdün merkezli hava yolu şirketi Fly Jordan'a ait yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patlaması nedeniyle taksi yolunda kaldı.

SAĞ ARKA LASTİĞİ PATLADI

Ürdün'ün başkenti Amman'dan kalkan yolcu uçağı, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Terminale doğru hareket eden yolcu uçağı, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu taksi yolunda kaldı.

123 YOLCU VE 9 KABİN MEMURU TAHLİYE EDİLDİ

Pilotun durumu bildirmesi üzerine İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'ya bağlı müdahale ekipleri, 123 yolcu ve 9 kabin memurunu uçaktan tahliye etti.

Uçağın bulunduğu yerden çekilmesi için teknik inceleme ve çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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