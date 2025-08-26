Ürdün, İsrail'in Suriye İhlallerini Kınadı

Ürdün, Suriye'nin güvenliğinin "bölgesel istikrarın temel direği" olduğunu vurgulayarak, İsrail'in ihlallerini kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün Suriye topraklarına girmesine ve devam eden ihlallerine en sert ifadelerle tepki gösterdi.

Açıklamada, ihlallerin uluslararası hukuka açık bir aykırılık teşkil ettiği vurgulanarak, söz konusu gerginliğin Suriye'nin istikrarını, güvenliğini ve egemenliğini hedef aldığı kaydedildi.

"Suriye ile İsrail arasında 1974 yılında imzalanan kuvvetlerin ayrılığı anlaşmasının açık bir ihlali anlamına gelen Suriye topraklarına yönelik saldırıların durdurulması zorunludur" denilen açıklamada, Ürdün'ün Suriye'nin güvenliği, istikrarı, toprak bütünlüğü ve vatandaşlarının güvenliği konusunda Şam ile tam bir dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Suriye'nin güvenliği bölgesel istikrarın temel direğidir" denilerek, uluslararası topluma etik ve hukuki sorumluluklarını yeniden gözden geçirme ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurması konusunda bağlayıcı adımlar atma çağrısında bulunuldu.