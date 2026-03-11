Haberler

Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapalı tutmasına tepki gösterdi

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı özellikle Ramazan ayında ibadete kapatmasını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal makamlarının, Mescid-i Aksa'nın kapılarını ibadet edenlere kapatmaya devam etmesinin ve özellikle de Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmelerini engellemesinin şiddetle kınandığı" ifade edildi.

Aksa'nın kapılarının kapatılmasının uluslararası hukukun, mevcut yasal ve tarihi statükonun ve ibadet yerlerine sınırsız erişim hakkının açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bakanlık Sözcüsü Fuad el-Mecali, ülkesinin söz konusu yasa dışı ve haksız uygulamaları ve İsrail'in Mescid-i Aksa ile ibadet edenlere yönelik devam eden provokatif eylemlerini kesin bir dille reddettiğini vurguladı.

Mecali, İsrail'in işgal altındaki Kudüs ile Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlar üzerinde herhangi bir egemenliğinin olmadığını da hatırlattı.

İsrail'e Mescid-i Aksa'nın kapılarını derhal açması ve ibadet edenlerin Harem-i Şerif'e erişimini engellememesi çağrısı yapan Mecali, uluslararası toplumdan da İsrail'in Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara süregelen ihlallerini ve yasa dışı uygulamalarını durdurmaya zorlayacak kararlı bir tavır almasını istedi.

ABD- İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesini engelliyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
