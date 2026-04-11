Ürdün, Kudüs'te "Kutsal Cumartesi" kutlamaları sırasında Hristiyanlara yönelik İsrail müdahalesini kınadı

Ürdün, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kıyamet Kilisesi'ndeki "Kutsal Cumartesi" ayinine katılmak isteyen Filistinli Hristiyanlara müdahalesini kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail polisinin Kudüs'te "Kutsal Cumartesi" kutlamaları esnasında Hristiyanlara yönelik saldırısının kınandığı ve Hristiyanlara karşı uygulanan "gayrimeşru kısıtlayıcı tedbirlerin" kesin bir dille reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, Müslümanlar ile Hristiyanların ibadet yerlerinde dini vecibelerini yerine getirmelerini engelleyen tüm uygulamalara son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Ürdün Dışişleri, Kudüs'ün ve kutsal mekanlarının tarihi ve hukuki statükosuna saygı gösterilmesini isterken, İsrail'in Kudüs üzerinde egemenliğinin bulunmadığını yineledi.

Uluslararası topluma da hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsallarına yönelik ihlallerinin durdurulmasının sağlanması istendi.

Açıklamada ayrıca, Filistin halkının meşru haklarının karşılanması, iki devletli çözüm temelinde bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasının desteklenmesi çağrısında bulunuldu.

"Kutsal Cumartesi" ayinine katılmak için gelen Filistinli Hristiyan izci gruplarına saldıran İsrail polisi, bazılarını üniformalarında Filistin bayrağı bulunduğu gerekçesiyle şiddet kullanarak gözaltına almıştı.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Kıyamet Kilisesi'ndeki Kutsal Cumartesi ayinlerine katılım çağrısında bulunmuştu.

Hristiyanlarca "Paskalya Arifesi" ve "Diriliş Bayramı" olarak da bilinen ve kendi inançlarına göre Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı öncesinde "Kutsal Cumartesi" törenlerle kutlanıyor.

Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Kıyamet Kilisesi, Doğu Kudüs'te bulunuyor. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın bu kilisede çarmıha gerildiğine, ardından da göğe yükseldiğine inanıyor.