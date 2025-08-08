Ürdün, İsrail'in Gazze İşgal Planını Kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal planına onay vermesini kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirme ve saldırıların alanını genişletme planına ilişkin Güvenlik Kabinesinin aldığı karara tepki gösterildi.

İsrail'in hem uluslararası hukuku hem uluslararası insancıl hukuka yönelik ihlallerini sürdürme kapsamında bu kararı aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ürdün Krallığı, Filistin halkına karşı abluka ve açlığı bir silah olarak kullanan İsrail'in radikal hükümetinin politikalarından biri olan bu planı şiddetle reddediyor."

Gazze Şeridi'nin tümünü askeri olarak kontrol altına almanın ateşkesin sağlanmasıyla bölgedeki insani felaketin önüne geçmeyi hedefleyen çabaları baltaladığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuka uyması ve Gazze'deki saldırılarını derhal durdurması çağrısı yapıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam toplantı düzenlemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.