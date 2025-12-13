Haberler

Ürdün: Batı Şeria'da 19 yeni yerleşim kurulması, uluslararası hukukun ihlalidir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da 19 yeni yerleşim kurma kararını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirip kınadı. Açıklamada, bu adımın iki devletli çözüme yönelik çabalara zarar verdiği vurgulandı.

Ürdün, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yerleşim kurma kararını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'da 19 yerleşim kurulması planını onaylamasıyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu adımın, uluslararası hukukun açık ihlali ve iki devletli çözüme dair çabaların baltalanması anlamına geldiği ifade edildi.

"İsrail'in, işgal altındaki topraklarda egemenliği olmadığı" vurgusu yapılan açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'i, Batı Şeria'da gerilimi tırmandıran, yasa dışı ve tek taraflı eylemlerini durdurmaya zorlamak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesinin tek yolu olarak Filistin halkının, "kendi topraklarında devlet kurması" başta olmak üzere meşru haklarını kazanması gerektiği kaydedildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 11 Aralık'taki kabine toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yerleşim kurulmasını içeren bir plan sunmuştu.

İsrail kabinesinin onayladığı planda, işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm bölgelerine dağıtılan yasa dışı yerleşimlerden bazılarının aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu, İsrail yasalarına göre de ruhsatsız sayılan kaçak yerleşimler olduğu, bazılarının ise yeni kurulacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Hull City üst üste ikinci kez kazandı

Acun'u sevinçten havalara uçuran olay
Hastaneden kanser tedavisi gören belediye başkanına ilişkin açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'

Kanser tedavisi gören belediye başkanından haber var
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Galatasaray, Antalyaspor'u rahat geçti

Durdurulamıyorlar! Galatasaray şov yaptı
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Yaşlı adama sokak ortasında meydan dayağı! Kanlar içinde yere yığıldı

Yaşlı adama sokak ortasında meydan dayağı! Kanlar içinde yere yığıldı
title