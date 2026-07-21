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Ürdün, İran'dan fırlatılan 3 füzeyi engellediğini açıkladı

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Ürdün hava savunma sistemleri, İran'dan fırlatılan 3 füzenin müdahale edilerek düşürüldüğünü açıkladı. Füzelerin can kaybı veya hasara yol açmadığı bildirildi.

Ürdün'ün, İran'dan fırlatılan 3 füzeye müdahale ederek engellediği bildirildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın Ürdün ordusundan askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'dan düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Ürdün hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan 3 füzeye müdahale ettiği ve füzeleri düşürdüğü kaydedildi.

Füzelerin can kaybı veya hasara yol açmadığı, istihkam birliklerinin düşen füzelerin parçalarıyla prosedürlere uygun olarak ilgilendiği belirtildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin, hava sahasını korumaya devam edeceği, ülkenin güvenliğine ve egemenliğine yönelik herhangi bir tehdide karşı hazırlıklı olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
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