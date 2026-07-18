Ürdün: İran'dan ateşlenen 10 balistik füzeyi hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirdik

Ürdün ordusu, İran'dan ateşlenen 10 balistik füzenin hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini açıkladı.??????????????

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran kaynaklı füzelerle ülke topraklarının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz bu sabah Ürdün hava sahasına giren 10 İran füzesini engelleyerek etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

Füzeli saldırılarda herhangi bir can kaybı veya maddi hasarın oluşmadığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, hava savunma sistemleriyle düşürülen füzelerin şarapnellerine müdahale için ilgili birimlerin çalışmalar başlattığı belirtildi.

Açıklamada, sınır ve hava sahası güvenliğini koruma konusundaki kararlılığa işaret edildi.