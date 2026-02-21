Haberler

Ürdünlü yetkili, ülke topraklarının İran'a karşı kullanılmayacağını açıkladı

Ürdün devlet yetkilileri, ülkenin topraklarının İran'a yönelik herhangi bir askeri saldırı için kullanılmayacağını duyurdu. Yetkililer, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin barışçıl sonuçlanmasını umuyor.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'de, ismi açıklanmayan Ürdünlü bir yetkilinin ABD basınından The New York Times gazetesine verdiği demece dair habere yer verildi.

Habere göre, "Ürdün toprakları, İran'a yönelik bir saldırı için kullanılmayacak." ifadelerini kullanan yetkili, ülkesinin ABD ile İran arasında süren mevcut müzakerelerin bölgeyi savaştan uzak tutacak siyasi bir anlaşmayla sonuçlanmasını umduğunu kaydetti.

İsimleri açıklanmayan diğer Ürdünlü yetkililer de The New York Times gazetesine, Ürdün'deki ABD askeri varlığının, ABD ile Ürdün arasındaki savunma anlaşmaları çerçevesinde bulunduğunu söyledi.

Gazete ayrıca, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin, Washington ile Tahran arasında savaşı önlemek ve diplomatik bir çözüme ulaşmak amacıyla yürütülen müzakereleri desteklediğini yazdı.

El-Memleke televizyonunun aktardığına göre, yine adı açıklanmayan başka yetkililer de söz konusu ülkelerin topraklarının, Tahran'a yönelik herhangi bir askeri operasyon için çıkış noktası olarak kullanılmasını istemediklerini belirtti.

The New York Times gazetesinde, Ürdün'deki Muvakkaf el-Salti Hava Üssü'nde önemli ABD askeri hazırlıklarına ilişkin haber yer almıştı.

Gazetenin haberinde, ABD'ye ait askeri bölgelerde hareketlilik yaşandığı ve savaş uçakları ile askeri teçhizat yığınağı yapıldığı kaydedilmişti.

Ürdünlü kaynaklar, gazeteye verdikleri demeçte, savaş uçakları ve teçhizatın ABD ile yapılan bir savunma anlaşmasının parçası olarak oraya konuşlandırıldığını belirtmişti.

Kaynaklar, Ürdün'ün İran'ın kendi topraklarından saldırıya uğramasına izin vermeyeceğini söylemişti.

Söz konusu haber, başta Ürdün devlet televizyonu El-Memleke kanalı gibi Ürdün'ün ana akım medyasında da yer bulmuştu.

Kaynak: AA / Laith Al
