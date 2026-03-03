Haberler

Ürdün'ün Hava Sahası Yeniden Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün, hava sahasının hava trafiğine yeniden açıldığını duyurdu. Ülke, güvenli bir havacılık ortamı sağlama taahhüdünü vurguladı.

(ANKARA) - Ürdün, hava sahasının hava trafiğine yeniden açıldığını bildirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ve İran'ın misilleme saldırısı üzerine bölge ülkeleri hava sahalarını kapatma kararı almıştı. Ürdün'ün resmi haber ajansı Petra'nın aktardığına göre; Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu, Ürdün hava sahasının hava trafiğine yeniden açıldığını duyurdu. Kurum ayrıca, güvenli bir havacılık ortamı sağlamaya olan bağlılığını teyit ederek, Ürdün'ün hava ulaşımında önemli ve stratejik bir merkez olarak konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Kaynak: ANKA
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
Maçı anlatan spiker, 2. Lig'de 29 gol atan oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi

Maçı anlatan spiker, 29 gol atan oyuncuyu Süper Lig devine önerdi
Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor: Gerekli adımlar atılacak
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti