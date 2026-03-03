Ürdün'ün Hava Sahası Yeniden Açıldı

(ANKARA) - Ürdün, hava sahasının hava trafiğine yeniden açıldığını bildirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ve İran'ın misilleme saldırısı üzerine bölge ülkeleri hava sahalarını kapatma kararı almıştı. Ürdün'ün resmi haber ajansı Petra'nın aktardığına göre; Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu, Ürdün hava sahasının hava trafiğine yeniden açıldığını duyurdu. Kurum ayrıca, güvenli bir havacılık ortamı sağlamaya olan bağlılığını teyit ederek, Ürdün'ün hava ulaşımında önemli ve stratejik bir merkez olarak konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Kaynak: ANKA