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Ürdün: 10 balistik füze engellendi, 3'ü tenha alana düştü

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Ürdün, hava sahasına giren 13 İran füzesinden 10'unu engelledi, 3'ü tenha alana düştü. İran, ABD'nin Sirik saldırısına misilleme olarak Ürdün'deki ABD üssünü hedef aldığını açıkladı. ABD ise İran'da saldırılar başlattı; Hürmüz Boğazı'nda patlamalar duyuldu.

Ürdün, hava sahasına giren 13 balistik füzeden 10'unun engellendiğini, 3'ünün tenha alana düştüğünü duyurdu.

Ürdün haber ajansı Petra'nın ordu kaynaklarından aktardığı haberde, Ürdün hava sahasına 13 füzenin girdiği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin 13 balistik füzeden 10'unu müdahale ederek engellediği, 3 füzenin de yerleşim yerlerinden uzak tenha alana düştüğü aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Sirik'teki düğün evine saldırısına misilleme olarak Ürdün'deki ABD deniz piyadelerine ait "Camp Titin" adlı üssün balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından başta Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek olmak üzere İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki birçok bölgesinde patlama sesleri geldiği bildirilmişti.

İran ordusu, ABD'nin saldırılarına karşı füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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