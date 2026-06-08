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Ürdün: Hava sahamıza füzeler girdi, ülkemizin savaş alanına dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz

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Ürdün, İran-İsrail gerilimi nedeniyle hava sahasının füze ihlaline uğradığını duyurdu. Hükümet, ülkenin hiçbir taraf için savaş alanına dönüştürülmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ürdün, İran ile İsrail arasında gerilimin yeniden tırmanması nedeniyle hava sahasının bazı füzeler tarafından ihlal edildiğini duyurarak, ülkenin herhangi bir taraf için savaş alanına dönüştürülmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini duyurdu.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından Ürdün hava sahasının da etkilendiğini belirtti.

Mumeni, "Bu akşam (dün), bölgede yeniden yükselen gerilim nedeniyle Ürdün Haşimi Krallığı'nın hava sahası bazı füzeler tarafından ihlal edildi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişme üzerine İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından sirenlerin devreye sokulduğunu kaydeden Mumeni, vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara gerekli bilgi ve yönlendirmelerin anlık olarak iletileceğini aktardı.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Mumeni, ordunun ülkeyi ve vatandaşların mal varlığını korumak amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini ifade etti.

Mumeni, Ürdün hava sahasının herhangi bir tarafça ihlal edilmesine yönelik girişimlere karşı uyarılarını yineleyerek, "Hiçbir tarafın Ürdün'ü herhangi bir savaşın sahası haline getirmesine izin verilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Laith Anwar Jad#an Al
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