Ürdün: Gerilimi azaltmaya yönelik herhangi bir anlaşma Arap ülkelerinin güvenliğini garantiye almalı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD ile İran arasında yapılması muhtemel herhangi bir anlaşmanın Arap ülkelerinin güvenliğini güvence altına alması gerektiğini belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah'ı başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki yakın ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme yollarının yanı sıra bölgede sükuneti sağlamak için ortak Arap eylemlerinin yoğunlaştırılması gerekliliği ele alındı.

Ürdün Kralı görüşmede, "gerilimi azaltmaya yönelik herhangi bir anlaşmanın Arap ülkelerinin güvenliğini garanti altına alması gerektiğini" vurguladı.

2. Abdullah Körfez ülkelerinin güvenliğinin, bölgenin ve dünyanın güvenlik ile istikrarının temeli olduğunu kaydetti.

Lübnan'ın güvenlik, istikrar ve egemenliğinin korunması için desteklenmesi gerektiğine işaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in bölgedeki durumdan istifade ederek işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te yeni bir gerçeklik dayatma girişimlerinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah'ın Ürdün ziyaretinin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Laith Al
