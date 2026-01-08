Bakan Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı Al Hnaity'i kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef Al Hnaity'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef Al Hnaity'i kabul etti. Kabulde, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.