Ürdün Dışişleri, Mescid-i Aksa baskınlarının 'açık ihlal' olduğunu bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının tarihi ve hukuki statükonun "açık bir ihlali" olduğunu, İsrail'in işgal altındaki Kudüs ve oradaki kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliğinin bulunmadığını vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırı ve baskınlarına tepki gösterildi.

Fanatik İsrailli yetkililerin kışkırtıcı ve gerilimi tırmandıran eylemlerinin kınandığı açıklamada, Ürdün'ün söz konusu baskınları ve buna eşlik eden provokatif eylemleri kesinlikle reddettiği tekrarlandı.

Bu uygulamaların uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu belirtilen açıklamada, yaşananlar "Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekan bakımından bölerek yeni durumlar dayatmayı amaçlayan bir eylem" olarak değerlendirildi.

İsrail'in işgal altındaki Kudüs ve oradaki kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliğinin bulunmadığı yinelenen açıklamada, uluslararası topluma; işgalci güç İsrail'in Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlara yönelik ihlallerini durdurması için kararlı bir duruş sergilemesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'daki gayrimeşru uygulamalara ve Filistin halkına yönelik kışkırtmalara son verilmesi istendi.

Kaynak: AA