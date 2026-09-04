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Ürdün: İran Saldırıları Misilleme Değil

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İran'ın ülkesine düzenlediği saldırıların "misilleme olmadığını" söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İran'ın ülkesine düzenlediği saldırıların "misilleme olmadığını" söyledi.

Safedi, ziyarette bulunduğu Avusturya'da Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile basın toplantısı düzenledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İran ile yaşanan krize barışçıl çözüm bulma çabalarını desteklediğini ve gerilimin altında yatan tüm nedenlerin ele alınması gerektiğini belirtti.

Safedi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün garanti altına alınması, iyi komşuluk ilkesine saygı gösterilmesi ve devletlerin içişlerine müdahale edilmemesinin sağlanması gerekliliğine dikkati çekti.

İran tarafından düzenlenen saldırıları kınayan Safedi, İran'ın saldırılarının misilleme değil, "kasıtlı eylemler" olduğunu ima etti.

Safedi, ABD'nin saldırısından yalnızca 2 saat sonra Ürdün ve diğer ülkelere saldırı düzenlemesinin "bir tepki olmadığını" savundu.

Kaynak: AA
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