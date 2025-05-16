Ürdün'den İsrail'e Sert Kınama: Hastaneyle İlgili Uluslararası Hukuk İhlali

Ürdün, İsrail'in, Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesini hedef alarak uluslararası hukuku açıkça çiğnediğini belirtti ve saldırıyı kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze-Avrupa Hastanesinin hedef alınarak hizmet dışı bırakılmasının en sert şekilde kınandığı belirtildi.

Bu saldırının, uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmesi'nin açık ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, Gazze'de sivillerin sistematik olarak hedef alınması ve temel hizmet veren tesislerin tahrip edilmesinin kabul edilemez olduğu dile getirildi.

İsrail'in, Filistinlileri zorla yerlerinden etmek için açlık ve ablukayı silah olarak kullanmasının da kınandığı açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'daki mükerrer ihlallerin bölgenin barış ve güvenliğine olumsuz yansımaları olduğu uyarısı yapıldı.

Uluslararası toplumun, İsrail'i, Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya ve sınır kapılarını açarak insani yardım girişine izin vermeye zorlaması gerektiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresine 13 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda en az 34 Filistinli yaşamını yitirmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.