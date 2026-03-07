Haberler

Ürdün İçişleri Bakanlığı: Patlayıcı bir cisim kalıntısı ülkenin kuzeyinde boş bir alana düştü

Güncelleme:
Ürdün İçişleri Bakanlığı, İrbid vilayetinde boş bir alana düşen patlayıcı bir cisme ait kalıntıların bulunduğunu, olayda can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığını açıkladı. Güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ürdün İçişleri Bakanlığı, patlayıcı bir cisme ait kalıntıların ülkenin kuzeyindeki İrbid vilayetinde boş bir alana düştüğünü, olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmediğini duyurdu.

Bakanlığa bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İrbid Emniyet Müdürlüğü operasyon merkezine kentteki bir bölgede boş araziye kimliği belirsiz bir cismin düştüğüne ilişkin ihbar geldiği belirtildi.

Güvenlik ekiplerinin olay yerine sevk edildiği vurgulanan açıklamada, cismin patlayıcı bir mühimmata ait kalıntı olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmediği kaydedildi.

Öte yandan, Ürdün Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Mustafa el-Hiyari, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, son dönemde artan bölgesel gerilim çerçevesinde İran tarafından fırlatılan bazı füze ve insansız hava araçlarının Ürdün hava sahasından geçtiğini ve bunların geçici bir durum olmadığını belirtmişti.

Kamu Güvenliği Müdürlüğü ayrıca 28 Şubat'tan 5 Mart'a kadar ülkenin farklı vilayetlerinde şarapnel parçalarının düşmesiyle ilgili 187 ihbarı değerlendirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Laith Al





