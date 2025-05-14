Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de gece yarısı şiddetli deprem
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın tarihi kararı, komşuyu sokaklara döktü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar

İşte 41 yıllık terör mücadelesinin ekonomiye maliyeti
Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor

Davutoğlu, bir vekilini daha AK Parti'ye kaptırıyor

Ürdün'de Maan İline Füze Düştü

Ürdün'de Maan İline Füze Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün ordusu, Maan ilinde çölde kaynağı henüz belirlenemeyen bir füzenin düştüğünü açıkladı. Olayda can kaybı ya da hasar olmadığı belirtildi. Güvenlik güçleri, füzenin nereden geldiğini öğrenmek için soruşturma başlattı.

Ürdün ordusu, ülkenin güneyinde yer alan Maan ilindeki çöle, kaynağı henüz belirlenemeyen bir füzenin düştüğünü bildirdi.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ismi açıklanmayan bir askeri kaynak, akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki Maan iline bir füze düştüğünü belirtti.

Çöle düşen füzenin nereden geldiğinin bilinmediğini aktaran kaynak, olayda can kaybının veya hasarın olmadığını ifade etti.

Güvenlik güçlerinin, füzenin düştüğü yerin çevresinde güvenlik önlemleri aldığını belirten kaynak, füzenin nereden geldiğini öğrenmek ve olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak amacıyla soruşturma başlatıldığını söyledi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı açıklamada, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

Husi silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliklerinin, Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik balistik füzeyle nitelikli "askeri operasyon" düzenlediğini kaydeden Seri, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu ifade etmişti.

İsrail ordusu ise Yemen'den atılan bir füzenin engellendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.