Ürdün'de Kurban Bayramı hazırlıkları Kurban satış alanından detaylar Ürdünlü Muhammed el- Kallab ile röportaj Ürdünlü Luey Resras ile röportaj Küçükbaş hayvan satıcısı Muhammed el-Suri ile röportaj AMMAN - Ürdün'ün başkenti Amman'da Kurban Bayramı nedeniyle kurulan küçükbaş hayvan pazarında yüksek fiyatlardan dolayı kurbanlara... Kurban satış alanından detaylar Ürdünlü Muhammed el- Kallab ile röportaj Ürdünlü Luey Resras ile röportaj Küçükbaş hayvan satıcısı Muhammed el-Suri ile röportaj AMMAN - Ürdün'ün başkenti Amman'da Kurban Bayramı nedeniyle kurulan küçükbaş hayvan pazarında yüksek fiyatlardan dolayı kurbanlara talep azaldı. AA / Ahmed Shoura - Güncel Kurban Bayramı Kurban Ürdün Güncel Haberler

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