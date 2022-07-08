Ürdün'de Kurban Bayramı hazırlıkları
AA - Ahmed Shoura - Güncel
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Kurban satış alanından detaylar Ürdünlü Muhammed el- Kallab ile röportaj Ürdünlü Luey Resras ile röportaj Küçükbaş hayvan satıcısı Muhammed el-Suri ile röportaj AMMAN - Ürdün'ün başkenti Amman'da Kurban Bayramı nedeniyle kurulan küçükbaş hayvan pazarında yüksek fiyatlardan dolayı kurbanlara...
Kurban satış alanından detaylar
Ürdünlü Muhammed el- Kallab ile röportaj
Ürdünlü Luey Resras ile röportaj
Küçükbaş hayvan satıcısı Muhammed el-Suri ile röportaj
AMMAN - Ürdün'ün başkenti Amman'da Kurban Bayramı nedeniyle kurulan küçükbaş hayvan pazarında yüksek fiyatlardan dolayı kurbanlara talep azaldı.
AA / Ahmed Shoura - Güncel