Amman'da FETÖ şehitleri için 10 hatim duası

Ürdün'ün başkenti Amman'da, 15 Temmuz'un 10. yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit edilen 253 kişi için 10 Kur'an-ı Kerim hatmi yapıldı.

??????? Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde düzenlenen anma töreninde, okunan 10 Kur'an-ı Kerim hatminin duası edildi.

Törene Türkiye'nin Ürdün'de elçilik dışındaki kurumlarının temsilcileri (Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı), Türkiye Maarif Vakfı'nın Amman'daki yurdunda kalan öğrenciler ile Ürdün'de yaşayan Türk vatandaşları ve üniversite öğrencileri katıldı.

Şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, şiir dinletisiyle devam etti.

Programda Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu konuşma yaptı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğine işaret eden Caymazoğlu, "Biz de bu yıla özgü olarak şehitlerimizin ruhuna ithaf etmek üzere Maarif Vakfımızın da destekleriyle 10 hatim indirmiş bulunuyoruz. Hatime iştirak eden tüm kardeşlerimize bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Caymazoğlu, 15 Temmuz gecesinde yaşananların demokratik yollarla seçilmiş hükümeti ve Türkiye'nin anayasal düzenini devirmeyi hedefleyen kanlı bir terör eylemi olarak tarihe yazıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin 2016'daki darbe girişiminin ardından temel önceliklerinden birinin yurt içinde ve dışında FETÖ ile mücadele olduğunu aktaran Caymazoğlu, şunları kaydetti:

"Yurt içinde öncelikle 15 Temmuz sorumlularının hukukun üstünlüğü ilkesi temelinde adalet önünde hesap vermeleri sağlanmış, ayrıca FETÖ'nün devlet kurumları içerisindeki örgütsel yapılanması deşifre edilmiş, mensupları hakkında idari ve adli süreçler başlatılmış, nihai tahlilde örgütün paralel devlet yapılanması çökertilmiştir.

Bu süreçte FETÖ yurt içindeki yapısının giderek zayıflaması sonucunda yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır. Bu nedenle Türkiye dışındaki FETÖ yapıları ile mücadele daha fazla önem kazanmıştır. FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele Bakanlığımızın en öncelikli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürmektedir."

FETÖ'nün hedefinin yalnız Türkiye olduğunu varsaymanın büyük bir yanılgı olduğunu söyleyen Caymazoğlu, "Örgütün organize suçlarla olan bağlantısı, gizli ajandaya sahip olması ve istihbarat servisleriyle ilişkileri FETÖ'ye kucak açan ülkeler açısında da büyük risk barındırmaktadır. 15 Temmuz'dan bu yana süre gelen çabalarımız yurt dışındaki örgüt üyeleri üzerindeki baskıyı arttırmış, örgütün yurt dışı yapılanmasında manevra alanında da ciddi bir daralma yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.