ABD'nin Amman Büyükelçiliği Güvenlik Riski Nedeniyle Tahliye Edildi
Ürdün'ün başkenti Amman'daki ABD Büyükelçiliği, güvenlik riski nedeniyle tüm personelini geçici olarak tahliye etti. Büyükelçilik çevresindeki yollar polis tarafından kapatıldı.
AMMAN, 4 Mart (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'daki ABD Büyükelçiliği çevresindeki yolları kapatan polisler, 3 Mart 2026.
ABD'nin Amman Büyükelçiliği pazartesi günü yaptığı açıklamada, güvenlik riski nedeniyle büyükelçilikteki tüm personelin geçici olarak tahliye edildiğini belirtti. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua