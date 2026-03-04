Haberler

ABD'nin Amman Büyükelçiliği Güvenlik Riski Nedeniyle Tahliye Edildi

Güncelleme:
Ürdün'ün başkenti Amman'daki ABD Büyükelçiliği, güvenlik riski nedeniyle tüm personelini geçici olarak tahliye etti. Büyükelçilik çevresindeki yollar polis tarafından kapatıldı.

AMMAN, 4 Mart (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'daki ABD Büyükelçiliği çevresindeki yolları kapatan polisler, 3 Mart 2026.

ABD'nin Amman Büyükelçiliği pazartesi günü yaptığı açıklamada, güvenlik riski nedeniyle büyükelçilikteki tüm personelin geçici olarak tahliye edildiğini belirtti. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
