Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ürdün, yaklaşık 10 bin yıl öncesine tarihlenen ve bilinen en eski eserler arasında yer alan kemikten yapılmış insan figürlü iki küçük heykelciği Danimarka'dan teslim aldı.

Ürdün haber ajansına (PETRA) göre, Danimarka Yükseköğretim, Bilim ve Dijital İşler Bakanı Christina Egelund, söz konusu iki eseri başkent Amman'da Danimarka Enstitüsü tarafından düzenlenen arkeoloji sempozyumu sırasında Ürdün Turizm ve Eski Eserler Bakanı İmad Hicazin'e teslim etti.

Sempozyumda konuşan Bakan Egelund, "Ürdün tarihinin, dünya tarihinin bir parçası" olduğunu ifade etti ve Danimarkalı ve Ürdünlü arkeologların insanlık tarihinin erken evrelerine ait buluntuların gün yüzüne çıkarılmasındaki işbirliğine dikkati çekti.

Egelund, bu heykelciklerin insanların avcılık ve toplayıcılıktan kademeli olarak yerleşik hayata geçişine dair bir kesit sunduğunu belirtti.

Ürdünlü Bakan Hicazin ise iki eserin geri alınmasını "Ürdün'ün geçmişi ve kültürel kimliğiyle olan bağının yenilenmesi" olarak nitelendirdi.

Mirasın korunmasında ve kültürel varlıkların menşe ülkelerine iade edilmesinde uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayan Hicazin, Danimarka hükümeti ve akademik kurumlarına teşekkür etti.

Heykelcikler, ülkenin güneyindeki Petra kentinin kuzeyinde yer alan ve çanak çömleksiz Neolitik Çağ'a tarihlenen Şekara Müsayad arkeolojik alanındaki kazı çalışmaları sırasında bulundu.

Kaynak: AA