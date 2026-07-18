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Ürdün, hava sahasına giren 10 İran füzesini düşürdüğünü açıkladı

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Ürdün ordusu, hava sahasına giren 10 İran füzesinin hava savunma sistemleri tarafından engellenerek düşürüldüğünü, can kaybı veya hasar oluşmadığını açıkladı.

Ürdün ordusu, ülke topraklarına giren 10 İran füzesinin hava savunma sistemlerince engellenerek düşürüldüğünü duyurdu.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin bu sabaha karşı ülke hava sahasına giren 10 İran füzesine müdahale ettiği belirtildi.

Ürdün topraklarını hedef aldığı kaydedilen füzelerin engellenerek düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, füzelere ülkenin egemenliğini, hava sahasının güvenliğini ve vatandaşların emniyetini korumak amacıyla yürürlükteki operasyonel prosedürler ve savunma tedbirleri doğrultusunda müdahale edildiği kaydedildi.

Füzelerin engellenmesi ve düşürülmesi sırasında can kaybı, yaralanma veya hasar oluşmadığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlara bilgileri resmi kaynaklardan edinmeleri, söylenti ve güvenilir kaynaklara dayanmayan haberleri yaymamaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
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