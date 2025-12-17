Haberler

SMA'lı Uras Çağrı bebek için zaman daralıyor

SMA'lı Uras Çağrı bebek için zaman daralıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta SMA Tip 1 hastası 5 aylık Uras Çağrı Çelik için başlatılan bağış kampanyası %40 hedefine ulaştı. Aile, Dubai'deki tedavi için yardım çağrısında bulundu.

SİNOP'ta Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 tanısı konulan 5 aylık Uras Çağrı Çelik için başlatılan bağış kampanyasında yüzde 40 seviyesine ulaşabildi. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve Sinop Kent Konseyi, Uras bebeğin kampanyasına destek toplamak için basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'da yaşayan ve Sinoplu olan Hüseyin-Gonca Çelik çiftinin 5 aylık bebekleri Uras Çağrı'ya 14 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Çelik çifti, yaptıkları araştırmada, SMA Tip 1 hastaları için Dubai'de uygulanan ve yüzde 95 oranında başarıya ulaşan tedavinin olduğunu öğrendi. Aile, bebekleri için 12 Eylül'de İstanbul Valiliği'nin verdiği izinle yardım kampanyası başlattı. Gen tedavisi masraflarını toplama hedefiyle başlatılan kampanya, şu ana kadar yüzde 40'a ulaşıldı. Kampanya için Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve Sinop Kent Konseyi ortaklaşa basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, vatandaşlar ve Uras bebeğin yakınları katıldı.

Toplantıda konuşan Uras Çağrı'nın babası Hüseyin Çelik, "Bugüne kadar yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Zamanımız hızla daralıyor ve Uras'ın hayata tutunabilmesi için desteğe ihtiyacı var" dedi.

Vatandaşları SMS ile destek vermeye çağıran Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Uras bebek bizim evladımız. Aslolan insanı yaşatmaktır, her şey insana dairdir. İnsanlar yaşadıkça, yaşatıldıkça ülkenin kaderi şekillenir" diye konuştu.

Uras için kamuoyundan acil destek çağrısında bulunan Cemiyet Başkanı Cengiz Demirel ise iş insanları ve vatandaşları Uras bebek için sorumluluk almaya davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı

Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı
Hasan Şaş'tan Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı yorum

Dünyaca ünlü 2 yıldızı Galatasaray'a istemedi: Sane ve Yunus daha iyi
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
title