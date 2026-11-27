Ünye'de yaya geçidinde 2 kişiye çarpan otomobil, 2 kişinin yaralanmasına yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaya geçidini kullanan 2 kişiye otomobil çarptı. Yaralanan 2 kişi Ordu Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken sürücü gözaltına alındı; kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin yaya geçidini kullanan 2 kişiye çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
E.E. idaresindeki 52 ABG 823 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu'nda yaya geçidini kullanan B.A. (14) ve C.Ç.'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.