Ordu'da sahilde insansız deniz aracı bulundu

ORDU'nun Ünye ilçesinde sahilde insansız deniz aracı (İDA) bulundu. İDA'nın, yapılacak detaylı inceleme sonrası imha edileceği bildirildi.

Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında sahile vuran cismi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi. Bölgede önlem alınarak sahil şeridi güvenlik çemberine alındı. İDA'nın, yapılacak detaylı incelemelerin ardından kıyıdan yaklaşık 2 mil açığa çekilerek kontrollü olarak imha edileceği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı