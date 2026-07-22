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Ordu'da kuyumcudan altın küpe çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kuyumcudan çaldıkları altınları başka bir kuyumcuya satmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kuyumcudan çaldıkları altınları başka bir kuyumcuya satmaya çalıştıkları sırada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçede önceki gün, bir kuyumcudan çaldıkları iki küpeyi başka bir kuyumcuda satmaya çalıştıkları sırada gözaltına alınan Deniz G. ve Serap G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki kuyumcuya müşteri gibi giren ve iki küpeyi alarak iş yerinden ayrılan şüpheliler, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'ndeki başka bir kuyumcuda çaldıkları küpeleri satmaya çalıştıkları sırada gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
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