Ordu'da kardeşini silahla öldüren kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir tartışma sonucu İ.G., kardeşi K.G.'yi silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri K.G.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, İ.G. gözaltına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Çınarlık Mahallesi'ndeki evlerinde İ.G. ile kardeşi K.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İ.G, kardeşi K.G'ye tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, K.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli İ.G. ise olay yerinde polislerce gözaltına alındı.

