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UNSMIL, Libya Temsilciler Meclisi'nin yeni yönetimiyle çalışacak

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UNSMIL, Libya Temsilciler Meclisinin yeni seçilen yönetimiyle çalışmaya hazır olduğunu açıkladı. Misyon, BM himayesindeki siyasi yol haritasını ilerletmek için Meclisle işbirliğini sürdürecek; ABD'nin Trablus Büyükelçiliği de yeni başkan ve yardımcılarını tebrik etti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya Temsilciler Meclisinin yeni seçilen yönetimiyle çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

UNSMIL'den yapılan açıklamada, Misyonun Temsilciler Meclisi, yeni yönetimi ve tüm üyeleriyle işbirliğini sürdüreceği belirtildi.

UNSMIL'in, BM himayesinde hazırlanan siyasi yol haritasını ilerletmek için yasama organıyla çalışmayı sürdüreceği kaydedildi.

Öte yandan, ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin Temsilciler Meclisi Başkanı seçilen Salihin Abdunnebi ve başkan yardımcılığına seçilen Tarık el-Eşter ile Misbah Duma'yı tebrik ettiği belirtildi.

Libya Temsilciler Meclisinin 6 Ekim'de yaptığı açıklamada, Salihin Abdunnebi'nin yeni Meclis Başkanı seçildiği duyurulmuştu.

Tarık el-Eşter ile Misbah Duma'nın da Meclis başkan yardımcılığına seçildiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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