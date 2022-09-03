Ünsal Ban hakkında yeniden yakalama kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban hakkında, savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Sedat Peker'in, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ünsal Ban, 9 Ağustos'ta, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayla ilgili Ankara'da yapılan operasyonda ise Ban'ın şoförü Ahmet K. ile onun eşi Neslihan K., baldızı Zeynep Naz H. ile evde bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheliden Neslihan K., emniyet sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 4'ü de dün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ünsal Ban, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli de yine adli kontrol uygulanarak serbest kaldı.