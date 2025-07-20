UNRWA Genel Komiseri: Gazze'de Filistinlilerin Aç Kalmasına Ortak Olunuyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini İsrail'in Gazze'ye yardım girişine izin vermesi için gerekli baskının yapılmamasının, "Filistinlilerin aç bırakılması suçuna ortaklık" anlamına geldiğini söyledi.

Lazzarini, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazzeli UNRWA çalışanlarından 'Çocuklarıma yemek arıyorum ama hiçbir şey yok.' şeklinde her gün aynı mesajı alıyoruz." ifadesini kullandı.

"Böyle ümitsiz bir mesaja insan nasıl cevap verebilir ki utanç verici bir durum, insanın acizlik hislerini iki kat artırıyor." diyen Lazzarini, Gazze'de kalan UNRWA çalışanlarından gelen açlık mesajlarına ilişkin duygularını paylaştı.

Lazzarini, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yiyecekler yalnızca birkaç kilometre uzakta. UNRWA'nın Gazze dışında Gazze halkına gelecek 3 ay boyunca yetecek gıda maddesi stokları var. Ancak bizlere 2 Mart'tan bu yana hiçbir yardım sokmamıza izin verilmedi."

"Eylemsizlik, insanlığımızı kaybettiren bir suç ortaklığıdır." değerlendirmesini paylaşan Lazzarini, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişine izin vermesi için İsrail'i zorlayacak siyasi iradeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.