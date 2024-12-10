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UNRWA Genel Komiseri, Doha'daki Filistin Okulu'nu Ziyaret Etti

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Katar'ın başkenti Doha'daki Filistin Okulu'nu ziyaret etti. Ziyareti sırasında Gazze'den tahliye edilen çocuklarla bir araya geldi ve eğitim haklarının önemine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'den tahliye edilen çocukların da yer aldığı Filistin Okulu'nu ziyaret etti.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'nin Doha'daki Filistin Okulu'na yaptığı ziyarette Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Lulva el-Hatır da hazır bulundu.

Lazzarini, ziyarete ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah, Lulva el-Hatır ile birlikte Doha'daki Filistin Okulu'na çok özel bir ziyaret gerçekleştirdik. Burada, aralarında Gazze'den tahliye edilen çocukların da bulunduğu ilham verici kız ve erkeklerle tanıştık. Bu okulda, tüm çocukların hak ettiği gibi öğreniyor ve geleceklerini hayal edebiliyorlar. Gazze'den gelen bu çocuklar, hayatlarını sonsuza dek değiştiren bir savaşın acılarından iyileşme fırsatı buluyorlar." ifadelerini kullandı.

Lulva el-Hatır ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın diğer çocukları eğitim hakkından yararlanırken, ne yazık ki Gazze'deki soykırım hala devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de eğitimin karşı karşıya olduğu duruma dair bazı veriler paylaşan el-Hatır, şunları yazdı:

"Gazze'de 658.000 öğrenci eğitim hizmetlerinden mahrum, 11.714 öğrenci ve 463 öğretmen hayatını kaybetti,18.815 öğrenci ve 2.513 öğretmen yaralandı; bazıları uzuvlarını kaybetti, 564 okuldan 493'ü yıkıldı, 35 üniversite tahrip edildi."

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
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