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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadıyla uğraşan Filistinli çiftçileri korumaya yönelik tekrarlanan "çağrılara acilen yanıt vermesi" gerektiğini bildirdi.

UNOCHA'nın internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsrailli işgalcilerin hasat mevsiminde artan saldırılarına işaret edilerek, İsrail'in bu sorunun çözümüne yönelik uluslararası çağrılara bir an önce yanıt vermesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, eylül ayından bu yana devam eden Filistin zeytin hasadıyla bağlantılı olarak İsrailli işgalciler tarafından 400'den fazla saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırıların can kayıplarına veya maddi hasara yol açtığı belirtildi.

Bu saldırılarda 4 binden fazla ağaç ve fidanın zarar gördüğü bildirilen açıklamada, bu yılki saldırı sayısının önceki zeytin hasat sezonlarında kaydedilen sayıyı aştığı anlatıldı.

Açıklamada, "Yerleşimcilerin (İsrailli işgalcilerin) şiddeti, Filistinlilerin önceki yıllarda bu tür saldırılara daha az maruz kaldığı A ve B bölgelerine de yayıldı. Dayanışma aktivistleri, gazeteciler ve diplomatlar da saldırıya uğradı ve 25 bin kilogramdan fazla ürün tahrip edildi veya çalındı." ifadelerine yer verildi.

UNOCHA yetkilileri, İsrail makamlarının Filistinlileri korumaları ve zeytinliklerine güvenli şekilde ulaşabilmelerini sağlamaları yönündeki önceki çağrılara karşılık vermediğine dikkati çekti.

İnsani yardım kuruluşunun paylaştığı verilere göre, 2026 yılının ilk dokuz ayında İsrail makamları Batı Şeria genelinde, çoğunluğu zeytin ağacı olmak üzere Filistinlilere ait 10 binden fazla ağacı kökünden söktü veya başka şekillerde zarar verdi.

Ayrıca, hasat sezonu boyunca İsrail güçlerinin, toprak sahiplerinin önceden izin almadıkları takdirde ağaçlık alanlara erişimini engellediği, verilen izinleri kısıtladığı veya keyfi şekilde iptal ettiği belirtildi.

UNOCHA, açıklamasında insani yardım kuruluşları ve BM kuruluşlarının İsrail makamlarına yönelik çağrısını şu ifadelerle aktardı:

"Uluslararası hukukun gerektirdiği gibi, Filistinlilere ve geçim kaynaklarına yönelik tüm saldırılara son verin. Çiftçilerin topraklarına özgür, güvenli, yeterli ve güvenilir erişimlerinin sağlanmasını temin edin. Temel tarım malzemelerini, ekipmanlarını ve araçlarını getirebilmeli ve hasat ettikleri zeytinleri güvenli bir şekilde taşıyabilmelidirler. Failler durdurulmalı ve hesap vermeleri sağlanmalıdır. Üye Devletler, bu önlemlerin derhal uygulanmasını ve yıl boyunca sürdürülmesini sağlamak için etkilerini kullanmaya çağrılıyor."

Kaynak: AA