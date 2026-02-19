Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu için karar verildi. 4 ünlü isim serbest bırakılırken; Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin ise tutuklanmaya sevk edildi.

  • Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu serbest bırakıldı.
  • Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin tutuklanmaya sevk edildi.
  • Operasyon kapsamında 52,46 gram marihuana maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 Şubat'ta aralarında oyuncu İsmail Hacıoğlu, fenomen Kemal Doğulu, şarkıcılar Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze'nin olduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonun ilk gününde gözaltına alınan isimler adli tıp kurumuna sevk edilerek uyuşturucu testinden geçirilmişti.

KARAR VERİLDİ

Gözaltına alınan Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu için karar verildi. 4 ünlü isim serbest bırakılırken; Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin ise tutuklanmaya sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Şubat'ta ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu opersyonu düzenlemişti. Kamuoyunun yakından tanınan isimleri, gece yarısı evlerinden gözaltına alınmıştı.

Operasyona ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında;

TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Ayrıca, başsavcılıktan yapılan açıklamada; adreslerde yapılan aramalarda muhtelif şüphelilerden toplamda 52,46 gram "marihuana" maddesi ele geçirildiği bildirilmişti.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu

Kahve almaya gitti, bir anda dünyanın en zengin kadını oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSerdar Noyan:

Çok ünlü olunca serbest kalıyorsun az ünlü olunca içeri gidiyorsun olay bu

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Ağzımdan aldın lafı ne kadar para o kadar köfte

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Neden tutuklanıyorlar ,anlamadım . Cezaevlerinde yer yok , bir yığın masraf vs gerekecek. ADli kontrol ve yurt dışı yasağıyla salın gitsinler..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Ekonomi uçuyor her şey yolunda her şey var sadece %83 bir kitlede para yok o kadar küsür kadı kızındada olurmuş :))))))))

yanıt0
yanıt3

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

Ünlü oyuncunun kızı 6 milyonluk tazminatı bakın ne yapacakmış
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

Fotoğrafına öyle bir not düştü ki herkes şaştı kaldı
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme

Sivasspor'a -40 puanlı rakibi karşısında soğuk duş