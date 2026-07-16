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Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonunda 25 İsim Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçı, oyuncu ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 8 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Konuya ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir."

Kaynak: ANKA
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