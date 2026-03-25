Süreçte ikinci aşamaya geçildi! 14 ünlü isim Adli Tıpta

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi Adli Tıp Kurumuna getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında yapılan yeni dalga operasyonda ikinci aşamaya geçildi.

ÜNLÜLER ADLİ TIP KURUMUNDA

Gözaltına alınan Fikret Orman, Burak Elmas, iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER ŞÖYLE:

  1. Fikret Orman, 
  2. Güzüde Aksoy(Güzide Duran), 
  3. Hakan Sabancı, 
  4. Kerim Sabancı, 
  5. Hande Erçel, 
  6. Burak Elmas, 
  7. Sezgin Köysüren, 
  8. Ferhat Aydın, 
  9. Lütfiye Tuğçe Özbudak, 
  10. Koray Serenli, 
  11. Onur Bükçü, 
  12. İsmail Behram Perinçekli, 
  13. Kaan Mellart, 
  14. Didem Soydan, 
  15. Onur Talay, 
  16. Mustafa Tari.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN ERÇEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Hakkında yakalama kararı bulunduğunu basında çıkan haberlerden öğrendiğini belirten Hande Erçel, Türkiye'ye dönerek ifade vereceğini söyledi. Erçel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
