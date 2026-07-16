Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alınan İsimlerden 12'si Adliyeye Sevk Edildi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 25 isimden 19'u gözaltına alınırken, bunlardan 12'si Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Yapımcı Mehmet Fatih Aksoy ve Eylem İpek Şafak ise Adli Tıp işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde bir açıklama yaparak ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini ve ilk aşamadı 8 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Gözaltına alınanların sayısı gün içinde 19'a ulaşırken, Adli Tıp Kurumu'na tahlil için örnek veren isimlerden 12'si Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Yapımcı Mehmet Fatih Aksoy ve Eylem İpek Şafak ise serbest bırakıldı.

İstanbul Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen isimler şunlar:

İlyas Yalçıntaş, Ateş İnce, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Sıla Gençoğlu, Orhan Yıldız, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya ve Asude Mercan.

Kaynak: ANKA