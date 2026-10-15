Ünlüce ve Büyükakın, TBB Meclisi'nde başkanvekilliği için adaylıklarını açıkladılar

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın aday oldu.

TBB Meclisi, "resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırmak, örgüt kurmak ve dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekili seçimi bir otelde toplandı.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın adaylığını açıkladı.

Divan Başkanlığını TBB 2. Başkanvekili Ahmet Önal yürüttüğü mecliste, önergelerin okunmasının ardından TBB Başkanvekilliği seçimi için oylamaya geçildi.

Gizli oylama usulüyle gerçekleştirilen oylamada, Birlik üyeleri kurulan 15 sandıkta oylarını kullanmaya başladı.

864 üyeden oluşan Birlik Meclisi'nde, Başkanvekili seçimi 4 tura kadar sürebilecek.

İlk turda, üye tam sayısının üçte ikisine denk gelen 576 oy aranacak. Yeterli oy sağlanamazsa ikinci tura geçilecek ve yine 576 oy gerekecek.

Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 433 oy aranacak. Bunda da salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü ve son turda en fazla oyu alan aday Başkanvekili seçilecek.

Kaynak: AA