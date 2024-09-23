Ünlü Yönetmen Tomris Giritlioğlu Hayatını Kaybetti

(İSTANBUL) - Uzun süredir kanserle mücadele eden yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti.

Yönetmen ve senarist Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, X hesabından Tomris Giritlioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ersoy, "Unutulmaz eserlerin yazarı, yönetmeni ve yapımcısı Tomris Giritlioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sinemamızın güçlü kalemine Allah'tan rahmet; yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun" dedi.

Giritlioğlu, 1999 yılında yönetmenliğini yaptığı "Salkım Hanımın Taneleri" ile üne kavuşmuştu. "Kurşun Yarası", "Çemberimde Gül Oya", "Hatırla Sevgili", "Asi", "Gönülçelen" gibi pek çok yapımda proje tasarımcısı ve yapımcı olarak görev almıştı.