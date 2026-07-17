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Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında 5 İsim Hakkında Tutuklama İstendi

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İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Aralarında İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilenler de var.

(İSTANBUL) Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 12 isimden Ayşenur Balcı, Ömer Faruk Işık, Şefik Ömer Dolma, Orhan Yıldız ve sanatçı İlyas Yalçıntaş tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde bir açıklama yaparak ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini ve ilk aşamadı 8 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Gözaltına alınanların sayısı gün içinde 19'a ulaşırken, Adli Tıp Kurumu'na tahlil için örnek veren isimlerden 12'si Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Yapımcı Mehmet Fatih Aksoy ve Eylem İpek Şafak ise serbest bırakıldı.

İstanbul Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen isimlerden Ayşenur Balcı, Ömer Faruk Işık, Şefik Ömer Dolma, Orhan Yıldız ve sanatçı İlyas Yalçıntaş tutuklama istemiyle, sanatçı Sıla Gençoğlu, Ateş İnce, Aybüke Albere, İrem Haznedar, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya ve Asude Mercan ise adli kontrolle serbest bırakılmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: ANKA
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