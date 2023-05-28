Ünlü tarihçi İlber Ortaylı oy kullanmak için Atatürk Kitaplığı'na gitti

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki Atatürk Kitaplığı'na gelerek oyunu kullandı. Ortaylı, İHA muhabirinin seçim temennisi sorusu üzerine, "18.00'dan sonra gelirseniz size temennim konusunda etraflı şeyler söylerim" dedi.

Ünlü tarihçi ve Profesör İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda oy kullanmak için Gümüşsuyu'nda yer alan Atatürk Kitaplığı'na geldi. Saat 14.00 sularında oy kullanacağı salona gelen Ortaylı, oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından görevlilere kolay gelsin dileklerinde bulundu. Oy kullanmak için Atatürk Kitaplığı'na gelen diğer vatandaşlar da İlber Ortaylı ile fotoğraf çektirdi. Ortaylı, Atatürk Kitaplığı'ndan ayrılırken İHA muhabirinin sorularına yanıt verdi.

"Saat 18.00'dan sonra gelirseniz size temennim konusunda etraflı şeyler söylerim"

Ortaylı, "Hayırlısı olsun inşallah. Bekliyoruz bakalım. Yoğunluktan haberim olmadığı için burayı tanımlamam mümkün değil. Burası çok yaygın bir sandıktır. Bizim mahallenin halkında sabah 8'de kalkıp sandığa gitmek gibi bir heyecan yoktur. Bütün güne yayılırlar. Onun için yoğunluğu ölçemem. Ben de dahilim. Bakın saat 2 oldu. Zor yetiştim. Saat 18.00'dan sonra gelirseniz size temennim konusunda etraflı şeyler söylerim. Şimdi demokrasiye hürmetimiz dolayısıyla söylemiyoruz" dedi. - İSTANBUL