Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti

Sahnede fenalaşan Volkan Konak hayatını kaybetti
İşte hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın son anları

İşte hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son anları
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Ünlü Şarkıcı Volkan Konak Konserinde Hayatını Kaybetti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir konser sırasında fenalaşan şarkıcı Volkan Konak, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan şarkıcı Volkan Konak'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık, KKTC'deki konseri sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Konak hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır."

İskele kentindeki bir otelde sahne alan Volkan Konak konser sırasında fenalaşmıştı.

İlk müdahalesi konseri izleyenler tarafından yapılan Konak, daha sonra çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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