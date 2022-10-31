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Ünlü şarkıcı Kıraç, Prof. Demirtaş'ın kendisini engellediğini görünce açtı ağzını yumdu gözünü

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Ünlü şarkıcı Kıraç, sosyal medyadan kendisini engelleyen profesör Özgür Demirtaş'a açtı ağzını yumdu gözünü. Kıraç, "Böyleleri için yalnızca kendileri ve kariyerleri vardır. Aslında Türkiye bunların umurunda değil. Bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır yalnızca" dedi.

Televizyon programlarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Prof. Özgür Demirtaş, ekonomi yorumları nedeniyle bir kesim tarafından desteklenirken, bir kesim tarafından ise eleştiriliyor.

SON OLARAK KIRAÇ'LA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Zaman zaman paylaşımları nedeniyle kendisini eleştirilenlerle karşı karşıya gelen Demirtaş bu sefer de ünlü şarkıcı Kıraç'la karşı karşıya geldi. Demirtaş, Kıraç'ı sosyal medyadan engelledi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Engellendiğini gören Kıraç ise sinirlerine hakim olamayarak şu paylaşımda bulundu: "Arkadaşlar! Böyleleri için yalnızca kendileri ve kariyerleri vardır. Aslında Türkiye bunların umurunda değil. Bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır yalnızca."

Ünlü şarkıcı Kıraç, Prof. Demirtaş'ın kendisini engellediğini görünce açtı ağzını yumdu gözünü

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Özgür Demirtaş Kıraç Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Halil Kurdal:

Yeni mi fark ettin Tabii Ucu sana dokununca söylemek zorunda kaldın

Cevap Yaz 11 9 Yayından Kaldır
Demir Acer :

akepelimi bu demistasmidir nedir ben tanimiyom

Cevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır
500
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