Ünlü şarkıcı Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında Ankara'da toprağa verildi

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(ANKARA) - 91 yaşında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Alpay Nazikioğlu, Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Ünlü şarkıcı Alpay Nazikioğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Antalya'da tedavi gören Alpay, bugün Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Alpay Nazikioğlu için Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Alpay, namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: ANKA