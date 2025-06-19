Ünlü Sanatçılardan Gazze İçin Ses Yükseliyor

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma karşı uluslararası kamuoyu sessizliğini korurken, sinema ve müzik dünyasından ünlü isimler, bu insani kriz karşısında kayıtsız kalmıyor.

Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, ABC kanalında yayınlanan "The View" programında, Gazze'deki insani durum ve bölge halkına uygulanan gıda ve temel ihtiyaçlar ambargosuna dair konuştu.

ABD ve Avrupa'nın sessizliğini, ayrıca İsrail'e verdikleri silah desteğini eleştiren Bardem, Gazze'den gelen öldürülen çocuk görüntülerine işaret ederek, bu yaşananlara ses çıkarılmaması halinde insanlığın onurunu yitirdiğini belirtti.

Bardem, ayrıca şunları kaydetti:

"Gazze'deki durum, her gün öldürülen ve açlıktan ölen çocukların o korkunç görüntülerini izlerken çektiğim acı ifade edemeyeceğim bir noktaya geldi. İlaç, su ve tıbbi malzeme yardımı kesinlikle engelleniyor. Neden böyle? Her şeyden önce, İsrail'in bu eylemleri yaparken cezasız kalması ve hiçbir hükümetin harekete geçmemesi... Elbette ABD'nin tüm bunları silahlarla ve ekonomiyle desteklemesi ve ayrıca Avrupa'nın sessizliği..."

Sanatçının bu açıklamalarının ardından yayın kesildi ve reklam arası verildi. İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro da Bardem'in açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaşarak, Bardem'e destek verdi.

Javier Bardem, "F1" filminin galasına da kefiye desenli rozetle katılarak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gazze'de binlerce çocuk açlıktan ölüyor ve bu bir soykırım. Bu kadar çok çocuğun ölümüne yol açan bombaların finansmanı kesilmeli." ifadelerini kullandı.

Sanat kariyerinde İsrail-Filistin meselesine duyarlılığıyla bilinen sanatçı, 2014 yılında da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı sert bir tavır aldı ve bu durumu soykırım olarak nitelemişti.

İspanyol oyuncu, "El Diario" adlı çevrim içi yayımladığı açık mektubunda o dönem Batılı ülkelerin suskunluğundan utanç duyduğunu belirtmiş, oyuncu eşi Penelope Cruz ile yönetmen Pedro Almodovar'ın da dahil olduğu bir grup İspanyol sanatçıyla barış çağrısı yapan bir bildiriye imza atmıştı.

"Mücadelelerimiz ve insanlığımız derinden birbirine bağlıdır"

Bardem gibi yıllardır Filistin yanlısı duruş sergileyen oyuncu, aynı zamanda aktivist Susan Sarandon da New York'taki gösterilerde ve sosyal medya hesabında her zaman ateşkes çağrısı yapıyor.

Sarandon, kısa zaman önce Instagram hesabında, "Hepimiz için değerli olan şeyler için savaşmalıyız. Herkes için barış, güvenlik, sağlık, haysiyet ve özgürlük için. Evrensel haklar ve herkesin hak ettiği şefkat için. Artık çocukları bombalamak yok. Artık aileleri parçalamak yok. Evlerin, yaşamların, değerli gezegenimizin daha fazla yıkımına son. Filistin'den İran'a, İsrail'e, Meksika'ya, ABD'ye ve dünyanın dört bir yanında birbirimizi sevmeyi ve korumayı seçmeliyiz. Mücadelelerimiz ve insanlığımız derinden birbirine bağlıdır." paylaşımını yaptı.

Müzisyen Yusuf İslam, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Savaş barış getirmez. Savaş kışkırtıcıları dünyayı şiddetin, saldırganlığın ve sizinle aynı fikirde olmayanların veya farklı bir dünya görüşüne sahip olanların yok edilmesinin kalıcı bir barışa giden tek yol olduğuna inandırmaya çalışıyor. Bu gerçeklerden çok uzak."

Yunan sanatçı Natassa Bofiliou, Kolombiyalı rapçi Fariana, İtalyan şarkıcı Gaia Gozzi ve Norveçli sanatçı Hilary Allison konserlerinde Filistin bayrağı açarak, Filistin'e desteklerini gösterdi.

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Richard Gere, Ralph Fiennes, Pedro Pascal, Joaquin Phoenix, Riz Ahmed ve Pedro Almodovar'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim de İsrail'in işlediği zulme tepki gösterdi.