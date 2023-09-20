Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu yargılanmaya başlandı

Kayseri'de husumetli oldukları komşularına tüfekle saldıran ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık'ın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada tutuklu sanık Mustafa Işık'ın tutukluluk haline karar verildi ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi.