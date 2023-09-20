Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu yargılanmaya başlandı
Kayseri'de husumetli oldukları komşularına tüfekle saldıran ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık'ın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada tutuklu sanık Mustafa Işık'ın tutukluluk haline karar verildi ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Kayseri'de husumetli oldukları komşularına tüfekle saldıran ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlunun yargılanmasına başlandı.
Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davaya tutuksuz yargılanan sanık Metin Işık, oğlu tutuklu sanık Mustafa Işık, tarafların yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada sanıkların ifadeleri alınırken, avukatlar tarafından savunma yapıldı.
Görülen ilk davada mahkeme heyeti, Mustafa Işık'ın tutukluluk haline karar verirken, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ