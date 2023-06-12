İş adamı Uğur Akkuş gözaltına alındı, ilk açıklama eşi Ebru Şallı'dan geldi

Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı'nın eşi, iş adamı Uğur Akkuş dolandırıcılık şikayetleri üzerine İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Şallı, "Bir saat evvel, 'Ebru gözaltına alındı' gibi bir haber çıkmış, böyle bir şey söz konusu değil. Eşimin işiyle ilgili bir ifade vermesi gerekti" dedi.

AS Yatırım Holding'in sahibi Uğur Akkuş, Paris- İstanbul seferini yapan uçaktan indikten sonra İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

HAKKINDA DOLANDIRICILIK ŞİKAYETİ VAR

Dolandırıcılık şikayetleri üzerine gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürülen Akkuş'un işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

ŞALLI: EŞİM İŞİNDEN DOLAYI İFADE VERİYOR

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir video yayınlayan Ebru Şallı kendisinin gözaltında olmadığını belirterek, "Bir saat evvel, 'Ebru gözaltına alındı' gibi bir haber çıkmış, böyle bir şey söz konusu değil. Hemen bunu evden video çekerek, hem ispatlamak hem de doğrusunu söylemek istedim. Basından arkadaşlarımız da yanlış haber yapmasınlar. Eşimin işiyle ilgili bir ifade vermesi gerekti, onun dışında benlik bir durum zaten söz konusu değil. Bilginize sunarım" ifadelerini kullandı.